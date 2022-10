Una Vita anticipazioni 5 e 6 ottobre 2022, la difficile scelta di Rodrigo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 5 e 6 ottobre 2022 Rodrigo è rimasto scioccato dalla proposta di Aurelio e prende la decisione di rinunciare a Valeria per amore. Preferisce saperla viva e felice che infelice e piena di rancore accanto a lui. Per questo motivo decide di parlare con David, dicendogli di andare via da Acacias in prima possibile con lei e di far perdere le loro tracce, in quanto Aurelio vuole ucciderlo. Subito dopo la messa in onda potrete trovare l’episodio on demand sul sito Mediaset Infinity. Beautiful, quanto guadagna Rena Sofer? Vediamo quanto incassa ogni anno l'interprete di Quinn Fuller Puntate di Una Vita del 5 e 6 ottobre 2022, il ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nelle puntate di Unain onda il 5 e 6è rimasto scioccato dalla proposta di Aurelio e prende la decisione di rinunciare a Valeria per amore. Preferisce saperla viva e felice che infelice e piena di rancore accanto a lui. Per questo motivo decide di parlare con David, dicendogli di andare via da Acacias in prima possibile con lei e di far perdere le loro tracce, in quanto Aurelio vuole ucciderlo. Subito dopo la messa in onda potrete trovare l’episodio on demand sul sito Mediaset Infinity. Beautiful, quanto guadagna Rena Sofer? Vediamo quanto incassa ogni anno l'interprete di Quinn Fuller Puntate di Unadel 5 e 6, il ...

