Stefanini-Parry oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Monastir 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lucreziasfiderà Dianenel secondo turno del Wta 250 di. L’azzurra in forma straordinaria, e reduce dalla sua prima vittoria nei confronti di una top 100, vuole il bis e conquistare per la prima volta i quarti di finale di un torneo del circuito maggiore. Come già accaduto nel match d’esordio Lucrezia però partirà con gli sfavori del pronostico contro la temibile classe ’02 francese, in forte ascesa come dimostra il suo ranking di n°65. Solo dodici mesi fa era fuori dalle prime duecento. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 5 ottobre. Sarà il secondo match dalle 12:00 sul Campo Centrale (dopo Liu-Siniakova). Latelevisiva è affidata a SuperTennis ...