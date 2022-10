Non confondiamo Milano con Teheran (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dichiararsi antifascisti ormai è quasi una moda che non comporta alcuno sforzo, neppure quello di essere democratico e di rispettare il voto degli italiani. Quando ero studente, cioè all’incirca mezzo secolo fa, si scioperava a prescindere, nel senso che ogni scusa era buona per saltare le lezioni, fosse anche una giornata solidale con il Fronte Polisario, organizzazione che combatteva per l’indipendenza del Sahara Occidentale. Ma che io ricordi, a nessuno è mai venuto in mente di scioperare per protestare contro un risultato elettorale. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti consentiti. Articolo uno. Dunque, che cosa c’è di più democratico di un voto? Ma ai ragazzini del liceo Manzoni di Milano, che gli italiani abbiano deciso di votare a favore di Fratelli d’Italia non va giù e dunque denunciano il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dichiararsi antifascisti ormai è quasi una moda che non comporta alcuno sforzo, neppure quello di essere democratico e di rispettare il voto degli italiani. Quando ero studente, cioè all’incirca mezzo secolo fa, si scioperava a prescindere, nel senso che ogni scusa era buona per saltare le lezioni, fosse anche una giornata solidale con il Fronte Polisario, organizzazione che combatteva per l’indipendenza del Sahara Occidentale. Ma che io ricordi, a nessuno è mai venuto in mente di scioperare per protestare contro un risultato elettorale. La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti consentiti. Articolo uno. Dunque, che cosa c’è di più democratico di un voto? Ma ai ragazzini del liceo Manzoni di, che gli italiani abbiano deciso di votare a favore di Fratelli d’Italia non va giù e dunque denunciano il ...

