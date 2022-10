La ministra dell’Interno britannica non vede l’ora di mandare i richiedenti asilo in Ruanda

... senatrice Lega (per gli Affari regionali durante il ... membro del cda Rai Ministero'Istruzione - Valentina Aprea: ...delle informazioni per la sicurezza Ministero- Qui ...Firmata dalla vicepresidente del Parlamento ed ex...posizioni "che non sono compatibili con i valori fondamentali'...Forza Italia si sia levata in questa settimana anche dall'del ...