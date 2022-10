La data in cui nascerà il nuovo governo La previsione su Giorgia Meloni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quanto manca alla formazione del? Se n'è parlato durante la trasmissione "Omnibus" in onda il 5 ottobre. Ospite in studio il costituzionalista Alfonso Celotto che ha fatto la suasullain cui l'Italia potrà contare sulesecutivo guidato da. Tutto questo all'interno della cornice del Consiglio europeo in programma il 20 ottobre al quale l'Italia vorrebbe partecipare già colpremier in carica. "Alla formazione delmancano un paio di settimane - ha spiegato il costituzionalista Celotto - Giovedì prossimo, 13 ottobre, bisogna riunire le nuove Camere. Il giorno dopo si eleggeranno i presidenti perché al quarto scrutinio scenderà il ...

Quanto manca alla formazione del nuovo governo Se n'è parlato durante la trasmissione "Omnibus" in onda il 5 ottobre. Ospite in ...Sulle prime pagine dei giornali internazionali spazio anche all'avanzata delle truppe ucraine nelle aree che erano state occupate dai russi ...