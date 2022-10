In Olanda fanno a pezzi l’allenatore: «Perché l’Ajax ha scelto Schreuder?» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In Olanda – ma evidentemente non potrebbe essere altrimenti – i giornali fanno a pezzi l’Ajax. Sul banco degli imputati del De Telegraaf finiscono tutti, ma proprio tutti: la società, per le scelte fatte questa estate, l’allenatore, considerato inesperto, e ovviamente i calciatori. «Il capitano Dusan Tadic – addirittura espulso – e Daley Blind, che brillavano di luce propria nel 2018, hanno fatto il loro tempo. Per il campionato possono ancora andar bene, ma sono fin troppo arrugginiti per le notti di Champions League. Per non parlare del portiere, Pasveer: è indecente, non ne prende una. Il risultato è che l’Ajax dopo le due sconfitte con Liverpool e Napoli rischia di essere già virtualmente fuori dalla competizione. Che la squadra non sia se stessa da qualche settimana era chiaro, ma ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In– ma evidentemente non potrebbe essere altrimenti – i giornali. Sul banco degli imputati del De Telegraaf finiscono tutti, ma proprio tutti: la società, per le scelte fatte questa estate,, considerato inesperto, e ovviamente i calciatori. «Il capitano Dusan Tadic – addirittura espulso – e Daley Blind, che brillavano di luce propria nel 2018, hanno fatto il loro tempo. Per il campionato possono ancora andar bene, ma sono fin troppo arrugginiti per le notti di Champions League. Per non parlare del portiere, Pasveer: è indecente, non ne prende una. Il risultato è chedopo le due sconfitte con Liverpool e Napoli rischia di essere già virtualmente fuori dalla competizione. Che la squadra non sia se stessa da qualche settimana era chiaro, ma ...

