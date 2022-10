Ferrari | Leclerc | “Continuiamo così e il titolo arriverà presto Restare qui a vita sarebbe un sogno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Quanti anni sono disposto ad aspettare per vincere il? Lo voglio il prima possibile,a lavorare e a migliorare. Il fastidio c’è perché la F1-75 aveva ottime prestazioni, ma abbiamo perso per strada punti preziosi. La cosa giusta da fare è concentrarmi sul futuro: massimizzare questi ultimi risultati, chiudere bene, lavorare sul 2023?. Tra presente, passato e futuro, queste le parole di Charlesin un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. Il monegasco della, quindi, non vuole piangersi troppo addosso perché chepotuto essere e non è stato in questo 2022 a due volti, ma vuole piuttosto guardare con fiducia al futuro: “Vincere entro il 2026 è possibile, ma servono altri passi ...