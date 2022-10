Corea del Sud e Usa lanciano 4 missili in risposta a test Pyongyang (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno lanciato quattro missili al largo della costa orientale della penisola Coreana, secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud. Il test è stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicina Corea del Nord, che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma di test sulle armi. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione con un’esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15K sudCoreano che ha sparato due munizioni aria-superficie contro un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti e ladel Sud hanno lanciato quattroal largo della costa orientale della penisolana, secondo il Joint Chiefs of Staff delladel Sud. Ilè stato il secondo esercizio degli alleati in meno di 24 ore, dopo un provocatorio lancio di prova martedì mattina da parte della vicinadel Nord, che ha lanciato un missile balistico senza preavviso che ha sorvolato il Giappone in una significativa escalation del suo programma disulle armi. Gli Stati Uniti e ladel Sud hanno inizialmente risposto alla provocazione con un’esercitazione di bombardamento di precisione, che ha coinvolto un caccia F-15K sudno che ha sparato due munizioni aria-superficie contro un ...

