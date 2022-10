Chi l’ha Visto, gli spettatori rintracciano un sospettato di omicidio in uno dei casi del momento: puntata epica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di questa stagione di Chi l’ha Visto, il noto programma di Rai 3 che da oltre quindici anni cerca di risolvere i misteri di cronaca nera e attualità che tengono col fiato sospeso gli italiani. Il programma anche quest’anno sarà condotto da Federica Sciarelli che insieme ai suoi inviati e giornalisti si servirà di tutti i mezzi a propria disposizione per sensibilizzare la popolazione su alcuni dei temi più importanti al giorno d’oggi. Il programma cerca infatti di seguire le tracce lasciate dalle persone scomparse riuscendo in questo modo a dare una speranza a tutti coloro che hanno perso una persona cara. Molteplici sono i casi che proprio Chi l’ha Visto è riuscito a risolvere nonostante le forze dell’ordine avevano già chiuso le indagini. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il 5 ottobre andrà in onda una nuovadi questa stagione di Chi, il noto programma di Rai 3 che da oltre quindici anni cerca di risolvere i misteri di cronaca nera e attualità che tengono col fiato sospeso gli italiani. Il programma anche quest’anno sarà condotto da Federica Sciarelli che insieme ai suoi inviati e giornalisti si servirà di tutti i mezzi a propria disposizione per sensibilizzare la popolazione su alcuni dei temi più importanti al giorno d’oggi. Il programma cerca infatti di seguire le tracce lasciate dalle persone scomparse riuscendo in questo modo a dare una speranza a tutti coloro che hanno perso una persona cara. Molteplici sono iche proprio Chiè riuscito a risolvere nonostante le forze dell’ordine avevano già chiuso le indagini. ...

