...potenza nucleare che in questo momento perde terreno sul piano convenzionale el'uso dell'arma nucleare". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep,...Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep, ... ma che vede coinvolta una potenza nucleare, che in questo momento perde terreno el'uso ... Borrell: “La minaccia nucleare russa è preoccupante” Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo.La presidente della Commissione, von Der Leyen: "La Russia sta usando i profitti della vendita di combustibili fossili per finanziare la sua guerra" ...