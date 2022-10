Calciomercato.com

.... "Ciò che conta di più è giocare e al Toro lo sto facendo con costanza - la sua soddisfazione - , in granata ho trovato tanta fiducia da parte dell'ambiente, adesso sono contento e non...... con 8 gol è il miglior marcatore anche della gestione Mancini insieme ae Barella. Eppure ... lo Scudetto con la Lazio e il Mondiale americano: "Da capitano nonurlare vinceremo lo ... Belotti: 'Posso giocare insieme ad Abraham, ma do il mio contributo anche se sto fuori' Contro i biancoverdi la Roma potrebbe cambiare un po' il volto nell'undici titolare: "I giocatori bravi possono sempre giocare insieme, è il caso anche di Belotti e Abraham. Sta al tecnico trovare il ...Sulla sua posizione in campo Belotti è convinto di poter giocare con Abraham ... mi sono fermato anche qualche giorno in più perché penso sia stata una cosa che potesse fare bene a me stesso e al mio ...