Zona_Wrestling : WWE: La concorrenza del Football si fa sentire, calano ancora gli ascolti di Raw - AngelKingStar : @Heminguaddi @WrestlePurists ?? ormai mi sa che stanno a fa come la WWE un paio di anni fa, che assumevano gente giu… - zazoomblog : WWE: Nonostante la concorrenza della NFL migliorano gli ascolti di Raw rispetto a 7 giorni fa - #Nonostante… - Zona_Wrestling : WWE: Nonostante la concorrenza della NFL migliorano gli ascolti di Raw rispetto a 7 giorni fa… -

Zona Wrestling

... Tiny Tina's Wonderlands, Empires & Puzzles, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online ,2K22 , ... tanto da schiacciare laMa non solo: nelle scorse settimane è uscito un interessante ...... la World Championship Wrestling (Wcw), che inizia a comprare tutti i maggiori talenti dellae lancia un suo programma settimanale, Nitro, in direttacon quello, Raw. Il periodo ... WWE: Nonostante la concorrenza della NFL migliorano gli ascolti di Raw rispetto a 7 giorni fa In questo periodo dell'anno la WWE, ed in particolare Monday Night Raw, devono fare i conti con la spietata concorrenza delle partite della NFL del lunedì sera, seguitissime dagli americani. Da quando ...La quarta edizione di AEW Battle of the Belts ha adesso una nuova data e, dunque, non verrà più trasmesso sabato 8 ottobre 2022.