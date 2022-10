Stefano Cucchi, le motivazioni della condanna di 8 carabinieri: “Versione confezionata sulla morte per non minare la carriera dei vertici” (Di martedì 4 ottobre 2022) Le due annotazioni furono modificate per far apparire Stefano Cucchi come uno che “stava male di suo” perché magro, tossicodipendente, epilettico” e la Versione sulla sua morte fu “confezionata” per escludere il coinvolgimento dei vertici territoriali, proteggendone l’immagine e la carriera. Ci fu, insomma, “un’attività di sviamento” per “allontanare i sospetti che ricadevano sui carabinieri”. Nelle motivazioni della sentenza con cui l’aprile scorso ha condannato 8 carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano, avvenuta nell’ottobre 2009 a una settimana dal suo arresto, il giudice monocratico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Le due annotazioni furono modificate per far apparirecome uno che “stava male di suo” perché magro, tossicodipendente, epilettico” e lasuafu “” per escludere il coinvolgimento deiterritoriali, proteggendone l’immagine e la. Ci fu, insomma, “un’attività di sviamento” per “allontanare i sospetti che ricadevano sui”. Nellesentenza con cui l’aprile scorso hato 8accusati di aver depistato le indaginidel geometra romano, avvenuta nell’ottobre 2009 a una settimana dal suo arresto, il giudice monocratico di ...

