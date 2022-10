Lascia il figlio chiuso in auto per andare a giocare alle slot machine (Di martedì 4 ottobre 2022) Ha chiuso il figlio di appena 8 anni in auto ed è andato a giocare alle slot machine. Ad abbandonare il bimbo in auto un 46enne, trovato poi mentre spendeva soldi alle video lottery. È accaduto ai Castelli Romani, con i... Leggi su europa.today (Di martedì 4 ottobre 2022) Haildi appena 8 anni ined è andato a. Ad abbandonare il bimbo inun 46enne, trovato poi mentre spendeva soldivideo lottery. È accaduto ai Castelli Romani, con i...

