Futuro Inzaghi, Marotta spiazza tutti: rivelazione in diretta! (Di martedì 4 ottobre 2022) Direttamente dal prato di san siro Beppe Marotta ha rilasciato le sue dichiarazioni poco prima della sfida che vedrà fronteggiarsi l'Inter ed il Barcellona di Xavi. Le parole dell'ad nerazzurro: Serata giusta per ripartire? "Sicuramente è una gara che vale molto a livello emotivo, un risultato ci darebbe autostima per il prosieguo della stagione E' un banco di prova per trovare le certezze smarrite in questi mesi". Ma la "notizia" più grande che ha fornito è quella sulla panchina dei nerazzurri che al momento sembra più traballante che mai. Ha infatti risposto incalzato dal giornalista, che verrà sicuramente confermato Inzaghi comunque vada questa terza giornata di champions, perché è necessario ritrovare certezze.

