Covid, Vaia: "Nessun allarme per il futuro dalle nuove varianti" (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Prima Omicron 5, poi 'Centaurus' (Ba.2.75) e ora 'Cerberus' (Bq.1.1), sono le nuove varianti Sars-CoV-2 dai nomi roboanti che spaventano ma "non devono creare Nessun allarme per il futuro". Così all'Adnkronos Salute il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma Francesco Vaia interviene per fare chiarezza, dati alla mano, sulle varianti Covid vecchie e nuove. "I dati osservati dal nostro laboratorio di Virologia confermano la prevalenza di Ba.5 – osserva il direttore – Ma, come accade quasi sempre, queste varianti che si affacciano si accompagnano a una minor patogenicità. Quindi sangue freddo e non perdiamo la calma e non ricominciamo con la solfa catastrofista". Allo Spallanzani "stiamo studiando le ...

