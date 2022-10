Ultime Notizie Roma del 02-10-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio meno 182 persone sono morte in seguito una serie di scontri al termine di una partita di calcio in Indonesia I disordini si sono verificati quanti tifosi hanno invaso il campo di gioco al termine di una gara a malang nella provincia di Giava orientale negli scontri sono morte 129 persone tra cui due genti ha spiegato il capo della polizia Niko ha finta 34 persone sono decedute all’interno dello stadio Mentre le altre in ospedale molte delle vittime morte calpestate nella cacca dopo 30 anni di battaglie e questa sarà La legislatura che finalmente a te era quello autonomia delle regioni che la Costituzione prevede lo afferma la lega in note nel programma del centrodestra non costerà nulla anzi farà risparmiare milioni e vicini ai cittadini la politica taglierà ...