Roma, la giungla delle Stazioni: tra aggressioni, furti e rapine la vita difficile dei passeggeri (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Le ultime ore sono trascorse all'insegna dei controlli, come sovente accade, soprattutto nel fine settimana, quando il flusso di persone che si riversa per le strade aumenta e la voglia di festeggiare il tempo libero lascia progressivamente il posto alla disinibizione. Gli arresti nelle ultime ore a Roma Proprio quando la cittadinanza abbassa la soglia dell'attenzione, l'occhio dei Carabinieri, invece, intensifica la stretta, nel tentativo di arginare le occasioni di illecito e garantire così la sicurezza dei cittadini. In totale, durante gli ultimi controlli, i militari hanno arrestato 8 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di furto aggravato e rapina. Ecco il bollettino degli ultimi giorni. Leggi anche: Stazione Termini, furto sull'Alta Velocità. Ruba tablet, smartphone e vini pregiati: arrestato rapine ai ...

