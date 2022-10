Pinguini Tattici Nucleari ad Amici con Ricordi, una canzone “a più strati” (testo) (Di domenica 2 ottobre 2022) I Pinguini Tattici Nucleari ad Amici oggi, domenica 2 ottobre, per presentare il nuovo singolo. Si intitola Ricordi ed è disponibile in radio e negli store digitali dallo scorso 23 settembre, dopo il tour sold out e il doppio platino per Giovani Wannabe. Oggi nello speciale pomeridiano di Amici, su Canale 5 dalle ore 14.00, i Pinguini Tattici Nucleari sono attesi per una esibizione in studio al cospetto dei ragazzi della scuola e dei docenti, con il pubblico in presenza e quello da casa pronto ad acclamarli. “Ricordi è una canzone a più strati”, racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. “A un primo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Iadoggi, domenica 2 ottobre, per presentare il nuovo singolo. Si intitolaed è disponibile in radio e negli store digitali dallo scorso 23 settembre, dopo il tour sold out e il doppio platino per Giovani Wannabe. Oggi nello speciale pomeridiano di, su Canale 5 dalle ore 14.00, isono attesi per una esibizione in studio al cospetto dei ragazzi della scuola e dei docenti, con il pubblico in presenza e quello da casa pronto ad acclamarli. “è unaa più”, racconta Riccardo Zanotti, leader dei. “A un primo ...

gengy00 : Oggi si guarda #amici22 solo per i Pinguini Tattici Nucleari che canteranno Ricordi?? - ParliamoDiNews : “C@ra++ere s?ec!@le” di thasup, pioggia di feat da Tiziano Ferro ai Pinguini Tattici Nucleari #02Ottobre… - zazoomblog : Classifica FIMI: I Pinguini Tattici Nucleari al secondo e terzo posto della chart singoli. Night Skinny ancora prim… - Anna_Carrer : RT @davidemichie: Come fanno i Pinguini Tattici Nucleari a non sbagliarne una? - callmemazzit : r!va - thasup feat Pinguini Tattici Nucleari il mondo va in spin, io totally chill?? -