OTP Bank Liga | Újpest-Kisvárda | un reboante 4-0

(Di domenica 2 ottobre 2022) Un intenso, e divertente, weekend anche in Ungheria con la OTPche ha regalato diverse emozioni. Un quasi tennistico risultato tra Debrecen e Honvéd (finita 4-3) e unpoker dell’sul. Un 4-0 che ha permesso ai padroni di casa di rialzare la testa e rispondere “presente”, dopo un inizio di stagione non proprio esaltante. Gli ospiti, invece, hanno subito una brusca battuta d’arresto, uscendo feriti dallo scontro. La giornata 9 ha così permesso al club di Budapest di vincere la seconda gara di fila, mentre la “cenerentola” del campionato ha ottenuto il terzo ko consecutivo., un 4-0 che rispecchia la condizione dei due club Sebbene la classifica metta in mostra una situazione abbastanza chiara, il campo ha emesso un ...

11contro11 : Classifica OTP Bank Liga, solo il Fradi: non c'è storia #Ferencvaros #Honvéd #KecsemetiTE #Kisvarda #MolVidi… -

Ungheria News

Quindi fare clic su Depositoinvierà il codiceal tuo telefono. Inseriscinella schermata di deposito Capital.com per confermare la transazione. Successivamente, la schermata mostrerà un ...Quindi premere "Continua" e inserire il codiceinviato al numero di telefono per ricevere il ... Scegliamo di utilizzare Fast on the computer estatement per questo tutorial. Dopo aver caricato ... OTP Bank Liga 2021/22: un lungo weekend di calcio