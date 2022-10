Omicidio nel West End | un delitto che scuote Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 ottobre 2022)NELEND AL CINEMA Con Saoirse Roman, Sam Rockwell e Adrian Brody. Regia di Tom George. Produzione Gran Bretagna 2022. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA Inizio anni 50. In un teatro delEnd di, durante i festeggiamenti per le cento repliche del dramma "Trappola per topi" di Agatha Christie, viene ucciso un noto regista americano. Chi è stato? Dilemma non di facile soluzione, dato che la vittima era odiata da molti presenti. Una strana coppia di sbirri (un ispettore col debole della bottiglia e una poliziotta alle prime armi) riusciranno a scoprire l'assassino (meglio, a inciampargli sopra).PERCHE' VEDERLO perchè è un delizioso giallo rosa come se ne facevano 60, 70 anni fa. Il divertimento è continuo per via dell'azzeccata coppia Saoirse Roman- Sam Rockwell (lei è deliziosa, lui meno ...