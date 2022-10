Il primo gesto di Carlo Re: Meghan e Harry sono stati taglia definitivamente fuori (Di domenica 2 ottobre 2022) I tempi del tutto sembrerebbero essere ormai finiti e per Carlo III è giunto anche il momento di mettere in atto il suo primo atto da sovrano… un atto taglia definitivamente fuori dalla Royal family Harry e Meghan. In queste ultime settimane si è molto discusso su un possibili ritorno a Londra per Harry e Meghan, soprattutto dopo che la Markle avrebbe richiesto al suocero Re Carlo un incontro segreto, al quale non avrebbe dovuto prendere parte nemmeno Harry. Secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, sembrerebbe che la Markle abbia chiesto di essere reintegrata in quale modo nella Royal family, cercando anche di ottenere un qualsiasi tipo di titolo reale per Archie e Lilibeth ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 ottobre 2022) I tempi del tutto sembrerebbero essere ormai finiti e perIII è giunto anche il momento di mettere in atto il suoatto da sovrano… un attodalla Royal family. In queste ultime settimane si è molto discusso su un possibili ritorno a Londra per, soprattutto dopo che la Markle avrebbe richiesto al suocero Reun incontro segreto, al quale non avrebbe dovuto prendere parte nemmeno. Secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, sembrerebbe che la Markle abbia chiesto di essere reintegrata in quale modo nella Royal family, cercando anche di ottenere un qualsiasi tipo di titolo reale per Archie e Lilibeth ...

