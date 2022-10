(Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Albert Camus ci invitava a pensare che Sisifo dovesse essere felice nel sollevare ogni giorno quello stesso masso destinato l'indomani a rotolare inesorabilmente a valle. Così oggi si può immaginare chedebba essere felice anche lei, alla prese con la fatica e i rischi dell'azione diche di qui a poco si troverà a caricarsi in spalla come un glorioso e oneroso fardello. Felice, ma anche consapevole. E forse -si spera- anche preoccupata. Ella infatti ha ricevuto dagli elettori un chiaro e forte mandato a guidare il paese. Ma quel mandato sembra rivolgersi a duein luogo di una. Chiedendo alla prima di fare certe cose e di essere una certa persona. E alla seconda di farne altre, tutt'altre, finendo col diventare lei stessa, prima o poi, un'altra persona. Metà del paese immagina infatti di ...

ledicoladelsud : Governo, Follini: “Meloni metta subito carte in tavola e si dia ‘agenda'” - italiaserait : Governo, Follini: “Meloni metta subito carte in tavola e si dia ‘agenda'” - pleccese : Domani il ‘Punto di vista’ di Follini ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Domani il ‘Punto di vista’ di Follini ??Leggi di più su -

Adnkronos

... Massimo D'Alema e Francesco Rutelli , che sedevano alla destra e alla sinistra di Romano Prodi nell'ultimodel Professore; Gianfranco Fini e Marco, che erano stati vicepresidenti ...Personaggi come Marco, Mino Martinazzoli, Andrea Riccardi (e per certi versi anche ... tramite un processo meritocratico con il quale si acceda alo all'amministrazione cittadina. Nella ... Governo, Follini: "Meloni metta subito carte in tavola e si dia 'agenda'" Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Albert Camus ci invitava a pensare che Sisifo dovesse essere felice nel sollevare ogni giorno quello stesso masso destinato l’indomani a rotolare inesorabilmente a valle. C ...Gli alleati chiedono a Meloni un numero due a testa. L’ultimo strappo Conte-Salvini. Anche Democrazia cristiana e il Partito socialista si sorvegliavano a vicenda usando questo escamotage ...