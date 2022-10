Femminicidio a Scalea (Cosenza), guardia giurata uccide la ex e si toglie la vita (Di domenica 2 ottobre 2022) Una guardia giurata di 25 anni ha ucciso la ex compagna di 31 anni con alcuni colpi di pistola e ha poi rivolto l'arma contro se stesso, suicidandosi. È accaduto la scorsa notte a Scalea, nell'alto Tirreno cosentino. Ha usato l'arma di servizio Il giovane, dipendente di un istituto di vigilanza, ha freddato la donna con la pistola d'ordinanza mentre si trovavano in macchina sotto casa della vittima. Poi si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. I due, che avevano anche una bambina, si erano lasciati da alcuni mesi. Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 ottobre 2022) Unadi 25 anni ha ucciso la ex compagna di 31 anni con alcuni colpi di pistola e ha poi rivolto l'arma contro se stesso, suicidandosi. È accaduto la scorsa notte a, nell'alto Tirreno cosentino. Ha usato l'arma di servizio Il giovane, dipendente di un istituto di vigilanza, ha freddato la donna con la pistola d'ordinanza mentre si trovavano in macchina sotto casa della vittima. Poi si è tolto lasparandosi un colpo alla testa. I due, che avevano anche una bambina, si erano lasciati da alcuni mesi.

