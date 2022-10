F1, GP Singapore 2022: Leclerc vuole la vittoria dalla pole in una gara che propone incognite e variabili a non finire… (Di domenica 2 ottobre 2022) Non c’è che dire, quest’oggi ci attende un Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, totalmente imprevedibile. Sul tracciato di Marina Bay, dove non si corre dal lontano 2019 (con vittoria di Sebastian Vettel con la Ferrari), abbiamo davanti a noi una gara che racchiude in sè spunti davvero a non finire. Come si è visto nella giornata di ieri, per prima cosa, sarà necessario prendere in notevole considerazione la questione meteo. Il Gran Premio scatterà alle ore 14.00 italiane (le 20.00 locali) e il rischio pioggia sarà decisamente concreto. Tutti i siti specializzati propongono precipitazioni possibili lungo tutto il corso della giornata, e la serata non ne sarà esente. Quantità di pioggia non torrenziali, certo, ma su un tracciato cittadino simile, che asciuga in tempi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Non c’è che dire, quest’oggi ci attende un Gran Premio di, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, totalmente imprevedibile. Sul tracciato di Marina Bay, dove non si corre dal lontano 2019 (condi Sebastian Vettel con la Ferrari), abbiamo davanti a noi unache racchiude in sè spunti davvero a non finire. Come si è visto nella giornata di ieri, per prima cosa, sarà necessario prendere in notevole considerazione la questione meteo. Il Gran Premio scatterà alle ore 14.00 italiane (le 20.00 locali) e il rischio pioggia sarà decisamente concreto. Tutti i siti specializzati propongono precipitazioni possibili lungo tutto il corso della giornata, e la serata non ne sarà esente. Quantità di pioggia non torrenziali, certo, ma su un tracciato cittadino simile, che asciuga in tempi ...

