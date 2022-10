Asia Argento, Serena Rossi e Loredana Lecciso a Domenica In (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella quarta puntata del 2 ottobre si parlerà anche delle emozioni dei neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto ROMA – Domenica 2 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 4^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Asia Argento si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a fare chiarezza in merito ad alcune affermazioni contenute in una biografia non autorizzata dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018. Loredana Lecciso interverrà in compagnia della figlia Jasmine, per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e parlare del suo ruolo di mamma e compagna di Albano Carrisi; a seguire Jasmine Carrisi si ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella quarta puntata del 2 ottobre si parlerà anche delle emozioni dei neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto ROMA –2 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 4^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a fare chiarezza in merito ad alcune affermazioni contenute in una biografia non autorizzata dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018.interverrà in compagnia della figlia Jasmine, per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e parlare del suo ruolo di mamma e compagna di Albano Carrisi; a seguire Jasmine Carrisi si ...

