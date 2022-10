Russia, rapper russo si suicida a 27 anni per non andare in guerra: «Non sono pronto a uccidere» (Di sabato 1 ottobre 2022) «Se stai guardando questo video, allora non sono più vivo». Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato per evitare di andare in guerra in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 1 ottobre 2022) «Se stai guardando questo video, allora nonpiù vivo». IlIvan Petunin, noto come Walkie, si èto per evitare diinin...

