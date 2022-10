Pagelle Spal-Genoa 0-2 | voti e tabellino | Serie B 2022 2023

(Di sabato 1 ottobre 2022) Lee ildi, match valevole per la settima giornata del campionato di, in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa mediante il punteggio di 1-0 grazie alle reti decisiva realizzate da Massimo Coda ed Albert Gudmundsson. In virtù di questo risultato i rossoblù salgono al quarto posto a quattordici punti, mentre i biancazzurri restano undicesimi a quota nove.(4-3-1-2): Alfonso 5.5; Dickmann 5, Meccariello 5 (37? st Peda sv), Dalle Mura 6 (26? st Arena 6), Celia 6; Proia 6 (26? st Tunjov 5.5), Esposito 6, Zanellato 5.5; Valzania 5 (14? st Rabbi 5.5); Moncini 5 (37? st Finotto sv), La Mantia 5.5.A disposizione: Pomini, Thiam, Almici, Fiordaliso, Saiani, Maistro, Prati, Zuculini, ...

sportface2016 : #SerieB: Pagelle e tabellino di #SpalGenoa 0-2 - psb_original : SPAL-Genoa 0-2, le pagelle: Aramu e Coda 'on fire', malissimo Zanellato #SerieB - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Spal-Genoa, il secondo tempo della gara emiliana (live) - charliemchouse : Spal-Genoa, il secondo tempo della gara emiliana (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Spal-Genoa, il primo tempo della gara che si gioca in Emilia (live) -

pianetaserieb.it

... partita tabellino esulla nostra App o nel giornale in edicola lunedì insieme a tantissimi approfondimenti. PRIMAVERA 1: Torino - Juventus UNDER 19: Asti - Bra UNDER 18: Torino -UNDER ...... le: capolavoro di Sottil, Deulofeu instancabile. Brozovic stanco Brozovic si ferma e ...00 Ascoli - Parma 1 - 3 14:00 Cagliari - Bari 0 - 1 14:00 Como -3 - 3 14:00 Frosinone - Palermo 1 - ... SPAL-Genoa 0-2, le pagelle: Aramu e Coda “on fire”, malissimo Zanellato Le pagelle e il tabellino di Spal-Genoa, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa mediante il punteggio ...Spal e Genoa torneranno in campo per la disputa della ripresa sul risultato di 1 a 0 per i liguri. Rete realizzata da Coda al 19'. Buona la prestazione della formazione di Blessin.