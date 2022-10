Oroscopo del Sud | tempi duri per Pesci e Vergine

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 ottobre 2022) Cari amici, oggi è un giorno fortunato! Venere è in buon aspetto e vi donerà armonia e felicità. Siate gentili con chi vi circonda, la vostra capacità di amare sarà premiata. Ariete Ariete, oggi il cielo non ti sorride: potresti incontrare delle difficoltà in ambito lavorativo e dovrai fare i conti con una situazione finanziaria complessa. In amore ti sarà difficile mantenere la serenità: litigi e incomprensioni potrebbero rovinare la tua relazione. Toro Oggi sarà un giorno difficile, caratterizzato da molti ostacoli. Non aspettatevi nulla di buono dalla vita, se non tanta fatica e poca soddisfazione. Gemelli Oggi potresti ricevere buone notizie da una persona a te vicina. Presto potrai riavere quello che ti è stato rubato! Potresti anche goderti un bel pranzo fuori con gli amici. Cancro Oggi sarà un giorno noioso e triste. Non ci sarà nulla di divertente nelle cose che dovrete fare. ...