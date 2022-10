Maltempo | pioggia e fango in Sicilia Bus si ribalta sulla Palermo - Sciacca

atv_toshiki : RT @SuzukiIT: 80 equipaggi hanno sfidato pioggia e fango ai piedi del Monviso ???? La passione per i motori e le #Suzuki a trazione integral… - SavaDaiana : RT @ohanarifugio: ?????? ALLARME MALTEMPO, MONITORIAMO COSTANTEMENTE... Purtroppo un'altra bomba d'acqua si è abbattuta su Santa Margherita d… - cotrozzi_lisa : RT @ohanarifugio: ?????? ALLARME MALTEMPO, MONITORIAMO COSTANTEMENTE... Purtroppo un'altra bomba d'acqua si è abbattuta su Santa Margherita d… - ritadv100 : @RaffyM48 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - SandraCeradini : RT @ohanarifugio: ?????? ALLARME MALTEMPO, MONITORIAMO COSTANTEMENTE... Purtroppo un'altra bomba d'acqua si è abbattuta su Santa Margherita d… -

RaiNews

- Cinque feriti lievi. La Sicilia investita da una bufera di acqua e vento, colpite soprattutto il capoluogo e poi Trapani e ...Ilche ieri sera si è abbattuto sulle province di Palermo, Trapani e Agrigento, con forti ... per il repentino innalzamento del fiume Misa nella zona di Bettolelle, dopo varie ore di. ... Maltempo, in arrivo pioggia e grandine. A Roma è allerta arancione Per attraversare il territorio del comune di Contessa Entellina le uniche strade disponibili sono la Sp 90, da e per Sambuca di Sicilia ...Maltempo in Sicilia, tromba d'aria colpisce Santa Margherita del Belice diversi alberi e segnali stradali sradicati dalla forza del vento. L'attività temporalesca si sposta a nord verso Palermo, ...