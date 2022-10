“Ma sei scema? Parole infami”. Sallusti non si trattiene su Rula Jebreal (Di sabato 1 ottobre 2022) "Cara Rula, ma sei scema? Che infamata”. È questo il titolo di apertura dell'edizione del 1 ottobre di Libero, con un editoriale del direttore Alessandro Sallusti a commentare la vicenda della giornalista che ha attaccato personalmente Giorgia Meloni. “Chi ha l'arroganza di pensare di poter scrivere in esclusiva la storia non aveva previsto, e quindi non può accettare, che una piccola grande donna non di sinistra potesse scalare a mani nude la montagna del potere e accomodarsi sulla poltrona più alta, quella di Primo ministro, sull'onda di un voto popolare. La odiano al punto, Giorgia Meloni, da volerla ferire con ferocia sul piano personale, come ha fatto poche ore fa Rula Jebreal, icona di quella spazzatura umana che è diventata la sinistra elitaria e spesso milionaria” scrive il giornalista, che nel ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) "Cara, ma sei? Che infamata”. È questo il titolo di apertura dell'edizione del 1 ottobre di Libero, con un editoriale del direttore Alessandroa commentare la vicenda della giornalista che ha attaccato personalmente Giorgia Meloni. “Chi ha l'arroganza di pensare di poter scrivere in esclusiva la storia non aveva previsto, e quindi non può accettare, che una piccola grande donna non di sinistra potesse scalare a mani nude la montagna del potere e accomodarsi sulla poltrona più alta, quella di Primo ministro, sull'onda di un voto popolare. La odiano al punto, Giorgia Meloni, da volerla ferire con ferocia sul piano personale, come ha fatto poche ore fa, icona di quella spazzatura umana che è diventata la sinistra elitaria e spesso milionaria” scrive il giornalista, che nel ...

