LIVE F1 | GP Singapore 2022 in DIRETTA | pole di Leclerc! “Possiamo vincere” Binotto | “La FIA sia severa con la Red Bull” Gasly si diverte

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA GPSU TV8 (DOMENICA 2 OTTOBRE) LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE IL CASO BUDGET CAP E LA DIRETTIVA “ANTI-PORPOISING” MATTIA: “LO SFORAMENTO DEL BUDGET CAP HA RIFLESSI SULLE PRESTAZIONI” CHARLES LECLERC SUONA LA CARICA: “!” CARLOS SAINZ: “QUALIFICHE DIFFICILI, DOMANI IN GARA PER FARE MEGLIO” LAURENT MEKIES: “LA FERRARI HA FATTO UN OTTIMO LAVORO” FERRARI, ORA DEVI SFRUTTARE L’OCCASIONE AMAX VERSTAPPEN: “HO FINITO LA BENZINA, UN ERRORE INACCETTABILE” SERGIO PEREZ: “QUALIFICHE COMPLICATE, DOBBIAMO PARTIRE BENE DOMANI” CHRISTIAN HORNER: “ERRORE DI VALUTAZIONE CON LA BENZINA ...

SkySportF1 : ?? 17° ROUND DEL MONDIALE A SINGAPORE: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Marina Bay: weekend da viv… - zazoomblog : LIVE F1 GP Singapore 2022 in DIRETTA: pole di Leclerc! “Possiamo vincere”. Binotto: “La FIA sia severa con la Red B… - zazoomblog : LIVE F1 GP Singapore 2022 in DIRETTA: pole di Leclerc! “Possiamo vincere”. Binotto: “FIA sia severa con la Red Bull… - Eddie_Poker : Gp Singapore, pole di Leclerc. Autogol Red Bull, Verstappen senza benzina: è solo 8° Cronaca - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? OCON SUBITO FUORI ? Passano entrambe le Haas al #Q2 LIVE ? -

Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del Gran Premio di, 17esima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco, sul circuito cittadino di ...di Marina Bay è...LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC SUONA LA CARICA: 'POSSIAMO VINCERE!'Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore, 17esima prova ... Tutto il weekend di Marina Bay è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrire la migliore esperianza possibile, per analizzare in modo anonimo le statistiche del traffico. Cliccando su “Accetta tutti” acconsenti all'uso di TU ...