La consigliera Lidia Nobili attacca l’Asl di Rieti | la risposta in una nota

Leggi su sabinaonline

(Di sabato 1 ottobre 2022)– Di seguito una precisazione della Direzione Aziende Aslalle dichiarazioni della. «Repetita juvant dicevano i latini e l’Azienda, visto quanto dichiarato dallasul Pronto Soccorso di, prova a ripetere quanto già affermato in più occasioni, partendo da quanto accaduto lo scorso 29 settembre quando, all’ennesimo concorso pubblico (il quinto in 3 anni, oltre ai 12 avvisi pubblici espletati) bandito dalla Asl diper cinque posti da dirigente medico a tempo indeterminato, si è presentato un solo professionista. Le ragioni le ha ben spiegate nelle settimane scorse il Direttore della struttura d’emergenza Flavio Mancini in una lettera aperta, ...