Inter-Roma, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol a Dzeko. Proteste sulla punizione del secondo gol (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match a San Siro nella ottava giornata di Serie A. A Milano si sfidano Inter e Roma. Di seguito la MOVIOLA con tutti gli episodi controversi. Inter &n... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Big match a San Siro nella ottava giornata di Serie A. A Milano si sfidano. Di seguito lacon tutti gli episodi controversi.&n...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - Felix68852709 : @CuoreRoberto Difesa Inter ridicola. In terza categoria non si prendono gol su una punizione centrale ( secondo Gol Roma). - ilDiga3 : @bergomifabio Maestro Bergomi tocca fare un report di tutti i furti subiti dall Inter con la Roma -