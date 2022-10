Inter-Roma 1-2: Dybala e Smalling piegano i nerazzurri (Di sabato 1 ottobre 2022) Serviva una prestazione importante ed è arrivata. La Roma anche senza la presenz di Josè Mourinho è riuscita a espugnare il Meazza di Milano grazie a una performance importante. Prima Dybala e poi Smalling sono riusciti a mettere in riga una partita iniziata male, con Dimarco protagonista della prime rete. Per Inzaghi la quarta sconfitta stagionale arriva nel momento peggiore, Mourinho invece si prende la sua piccola rivincita: da quando è tornato in Italia infatti non aveva mai battuto la sua ex squadra. Bene i nerazzurri all’inizio, poi esce fuori la Roma L’Inter non poteva cominciare meglio: dopo aver segnato Dzeko, la cui rete è stata annullata per fuorigioco, Dimarco è riuscito a bucare un non impeccabile Rui Patricio al 30? minuti. L’esterno, rinvigorito dai due incontri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 ottobre 2022) Serviva una prestazione importante ed è arrivata. Laanche senza la presenz di Josè Mourinho è riuscita a espugnare il Meazza di Milano grazie a una performance importante. Primae poisono riusciti a mettere in riga una partita iniziata male, con Dimarco protagonista della prime rete. Per Inzaghi la quarta sconfitta stagionale arriva nel momento peggiore, Mourinho invece si prende la sua piccola rivincita: da quando è tornato in Italia infatti non aveva mai battuto la sua ex squadra. Bene iall’inizio, poi esce fuori laL’non poteva cominciare meglio: dopo aver segnato Dzeko, la cui rete è stata annullata per fuorigioco, Dimarco è riuscito a bucare un non impeccabile Rui Patricio al 30? minuti. L’esterno, rinvigorito dai due incontri ...

