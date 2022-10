Inter | Inzaghi | 'Asllani non deve preoccuparsi La Roma non è solo contropiede'

FBiasin : #Inzaghi: “Parla la mia storia, dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È s… - Inter : @play_eFootball ? A disposizione: 24 Onana, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova,… - cmdotcom : Inter-Roma LIVE alle 18: le scelte di #Inzaghi e #Mourinho #INTROM - siamo_la_Roma : ?? #Inzaghi nel prepartita di #InterRoma ??? 'La squadra è consapevole dell'importanza della partita' ??Le parole del… - teladoiotokyo : Inter-Roma, Inzaghi: La squadra è concentrata ed è consapevole dell?importanza della partita: Il tecnico dell'Inter… -

Sono state ufficializzate le formazioni di- Roma, anticipo dell'ottava giornata di serie A in programma alle 18 al Mezza. Nell'Simoneha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico nerazzurro, oltre a rilanciare Hakan Calhanoglu dal primo minuto, si affida a Francesco Acerbi, preferito a Stefan De Vrij, ...Tutto pronto a San Siro per il big match dell'ottava giornata di Serie A frae Roma . Con Brozovic squalificato,schiera Asllani dal primo minuto. Confermato Acerbi dietro, davanti Lautaro con Dzeko. Mourinho, che non sarà in panchina, sceglie invece Dybala ...Il calcio d'inizio è fissato per le 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili ...Simone Inzaghi ha parlato nel pre-partita di Inter-Roma Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima di Inter-Roma, direttamente dallo Stadio Giuseppe Meazza in Sa ...