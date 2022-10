Guido Crosetto come Draghi sulla Germania: «Tedeschi peggio dei sovranisti. Una crisi catastrofica in arrivo» (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo Mario Draghi tocca a Guido Crosetto. Il richiamo dell’attuale premier alla Germania sul piano per il gas che rompe il fronte europeo fa breccia anche in chi arriverà dopo di lui a Palazzo Chigi. L’ex sottosegretario e parlamentare, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale spara a zero su Berlino. «È un atto di egoismo incomprensibile che rischia di essere un colpo duro al nostro sistema produttivo. Le nostre imprese, a parità di qualità, non sono in grado di competere con quelle sussidiate». Lo scudo da 200 miliardi in deficit per tenere bassi i costi dell’energia, secondo il leader di Fdi, dimostra che i Tedeschi sono terrorizzati. Per l’escalation nella guerra in Ucraina e per l’incidente a Nord Stream. Perché le aziende tedesche rischiano di non avere più il gas ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo Mariotocca a. Il richiamo dell’attuale premier allasul piano per il gas che rompe il fronte europeo fa breccia anche in chi arriverà dopo di lui a Palazzo Chigi. L’ex sottosegretario e parlamentare, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, in un’intervista al Giornale spara a zero su Berlino. «È un atto di egoismo incomprensibile che rischia di essere un colpo duro al nostro sistema produttivo. Le nostre imprese, a parità di qualità, non sono in grado di competere con quelle sussidiate». Lo scudo da 200 miliardi in deficit per tenere bassi i costi dell’energia, secondo il leader di Fdi, dimostra che isono terrorizzati. Per l’escalation nella guerra in Ucraina e per l’incidente a Nord Stream. Perché le aziende tedesche rischiano di non avere più il gas ...

Gb13Giovanna : RT @RobertoMerlino1: Il tiratore scelto Crosetto Guido da Cuneo si esercita per diventare Ministro della Difesa….?? - Open_gol : Il fondatore di Fdi contro Berlino «egoista»: hanno paura di non avere il gas per le loro imprese - PanichiGiacinta : RT @RobertoMerlino1: Il tiratore scelto Crosetto Guido da Cuneo si esercita per diventare Ministro della Difesa….?? - arcocielo : RT @RobertoMerlino1: Il tiratore scelto Crosetto Guido da Cuneo si esercita per diventare Ministro della Difesa….?? - coccione1963 : Guido Crosetto come Draghi sulla Germania: «Tedeschi peggio dei sovranisti. Sovranisti che contestano politici di… -