F1, Gp Singapore 2022, Leclerc: “Sono contento per la pole, pensavo di non farcela” (Di sabato 1 ottobre 2022) Una pole position quasi inaspettata è quella conquistata dal pilota della Ferrari Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di F1 di Singapore 2022. Ecco le sue parole: “Sono state qualifiche complicate, non sapevo cosa fare con le gomme ma è andata bene. Sono contento dei risultati odierni, abbiamo recuperato bene ma non abbiamo molti dati per la gara anche se pensiamo di poter vincere”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Unaposition quasi inaspettata è quella conquistata dal pilota della Ferrari Charlesnelle qualifiche del Gran Premio di F1 di. Ecco le sue parole: “state qualifiche complicate, non sapevo cosa fare con le gomme ma è andata bene.dei risultati odierni, abbiamo recuperato bene ma non abbiamo molti dati per la gara anche se pensiamo di poter vincere”. SportFace.

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - SkySportF1 : LIVE le #FP3 a Singapore, qualifiche alle 15:00, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in strea… - fisco24_info : F1: pole di Leclerc a Singapore, quarto tempo Sainz: In prima fila col ferrarista c'è Perez, solo ottavo Verstappen - Danystyles99 : RT @Eurosport_IT: ?????????????? ???? ??????????????! ???????? Charles Leclerc e la Ferrari ringraziano Verstappen e si prendono la 9a pole nel 2022! Sainz 4°… -