Cannavaro | “Contento dei ragazzi | l’euforia non si trasformi in pressione”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Prima conferenza stampa per Fabio. Domani il neo tecnico del Benevento farà il suo esordio europeo e italiano in panchina. L’ex campione del mondo e pallone d’oro ha parlato alla vigilia dell’impegno di campionato contro l’Ascoli, in programma domani (ore 16:15) al “Ciro Vigorito“. Queste le parole del successore di Fabio Caserta, in vista della sfida con i bianconeri di Cristian Bucchi. Impressioni – Abbiamo fatto una settimana di lavoro, cercando di non cambiare tanto, di non dare tante informazioni. Ho cercato di avere un ambiente sereno, al di là di quello che ci circonda e si dice all’esterno. Di avere deiconcentrati. Debutto – Sono andato via tanti anni fa dall’Italia, ho girato e visto un calcio diverso, meno fisico e più tecnico. Alla fine si cerca di trasmettere le proprie idee. La ...