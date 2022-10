Bayern Monaco | salgono i positivi al Covid | ora sono in 4

BorisJo_ker : BAYERN MONACO MILAN LAZIO UDINESE ROMA. 5 sconfitte in 1 mese di stagione. Ruolino di marcia del Venezia lo scorso… - sgravo1 : RT @ragione_ho: @DonKalulu20 La difesa del Bayern Monaco d'Italia che vede Smalling: - nikocate : RT @ragione_ho: @DonKalulu20 La difesa del Bayern Monaco d'Italia che vede Smalling: - FedericoSaltato : RT @ragione_ho: @DonKalulu20 La difesa del Bayern Monaco d'Italia che vede Smalling: - MarcoMacagnino5 : Tra Lazio, Milan, Udinese e Roma il Bayern Monaco d’Italia ha preso UNDICI gol. -

...00 Rayo Vallecano - Elche CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45M. - Viktoria Plzen 18:45 ... Utd 18:45 SK Puntigamer Sturm Graz - Lazio 18:45 Stella Rossa - Ferencvárosi TC 18:45- Trabzonspor ...... conquistando il terzo posto prima della sosta delle nazionali in Serie A, e l'Union Berlino detiene il primato in Bundesliga, davanti a Borussia Dortmund e, in Francia si presentano ...Mentre in Italia l'Udinese sorprende tutti, conquistando il terzo posto prima della sosta delle nazionali in Serie A, e l'Union Berlino detiene il primato in Bundesliga, davanti a Borussia Dortmund e ...Nota del club bavarese che comunica lo stop dei due calciatori: "Sono privi di sintomi e in isolamento domestico". Entrambi salteranno la sfida di Champions League contro il Plzen ...