Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessandro Chiede Di Uscire Con Roberta! (Di venerdì 30 settembre 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tra Ida e Alessandro non c’è più nulla, così lui Chiede a Roberta il numero di telefono scatenando la polemica in studio… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Riccardo e Federica ancora una volta, ma anche di Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo, spiazzando tutti, ha chiesto di lasciare il numero a Roberta, nonostante avesse dichiarato di provare interesse soltanto nei confronti di Ida. Ovviamente di questo argomento si è discusso molto in studio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: polemica per Riccardo e Federica! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 settembre 2022)di: tra Ida enon c’è più nulla, così luia Roberta il numero di telefono scatenando la polemica in studio… Nellaquotidiana di, si è parlato di Riccardo e Federica ancora una volta, ma anche diVicinanza. Quest’ultimo, spiazzando tutti, ha chiesto di lasciare il numero a Roberta, nonostante avesse dichiarato di provare interesse soltanto nei confronti di Ida. Ovviamente di questo argomento si è discusso molto in studio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.di: polemica per Riccardo e Federica! La ...

LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - Link4Universe : Conservatori nell'800: 'buuu, gli scienziati vogliono farci lavare le mani dopo aver cagato perché dicono che ci so… - ifalleverytime : @GastonKittemuor @ignotone @salines_simone Mi dispiace per quest'uomo ma se cominciassi a fare una lista di donne s… - NunzioCaridi : Molti uomini sposano una donna per avere una serva; qualche uomo ha sposato una serva per avere una moglie. 'par c… -