Una testimonianza di pace e accoglienza per lo sviluppo locale e internazionale

Domenica 18 Settembre 2022 ricorre la XXXIV Giornata nazionale delle Offerte deducibili per il sostentamento dei sacerdoti: un atto di riconoscenza verso coloro che aiutano le comunità e i cittadini più bisognosi con la loro missione quotidiana. Uniti nel Dono trasmette il calore della gratitudine ai 33 mila preti diocesani presenti sul territorio italiano. L'impegno giornaliero di Don Andrea Bisacchi si concretizza in una delle zone con più sfaccettature della città di Torino: il multietnico quartiere di Borgo Dora, dove opera come parroco a San Gioacchino in Torino. A pochi passi dalla parrocchia, compie la sua missione il Sermig, il Servizio Missionario Giovani fondato a Torino il 24 maggio del 1964 da Ernesto Oliviero: da sempre, il Sermig si è consolidato come punto di riferimento per la comunità in numerose iniziative di pace, di solidarietà e di promozione ...

