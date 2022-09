Tiro a Volo Mixed Team | l’Italia è campione del mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 settembre 2022) Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto sono i nuovi campioni deldidi Fossa Olimpica. La coppia azzurra ha chiuso le qualificazioni con lo score di 144/150 (+4), migliore della giornata, ed ha strappato un biglietto per la finalissima per l’oro contro la squadra britannica composta da Lucy Charlotte Hall e Nathan Hales, secondi migliori con 144 +2. Le due squadre si sono affrontate con grinta e determinazione, dando vita ad un duello molto appassionante. In vantaggio grazie ai due punti ottenuti imponendosi nel primo set, gli azzurri hanno pareggiato il secondo e vinto il terzo, portandosi sul risultato provvisorio di 5 a 1. Gli inglesi non si sono fatti scoraggiare e, imponendosi nel quarto e nel quinto set, si sono portati sul 5 pari. Solo lo spareggio ha messo fine al ...