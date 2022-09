Tendenze capelli AI 2022/23: tagli, colori e styling da provare (Di venerdì 30 settembre 2022) L’autunno è arrivato e con lui le Tendenze capelli per l’AI 2022/23. Questa stagione parola d’ordine sarà creatività con tagli medi decisi e geometrici e tagli corti dall’allure baby e leggermente infantile. Per i capelli lunghi invece spazio all’eleganza, con lisciature effetto piombo, scriminatura centrale e onde alla “vecchia Hollywood”. Per quanto riguarda invece le Tendenze colore, il 2023 sarà l’anno dei capelli rossi, con sfumature che da calde e avvolgenti virano verso nuance più speziate. Spazio però anche ai castani, che per l’inverno diventano ricchi e intensi evocando sfumature di cacao e caffé, infine per i biondi spazio alla naturalezza con qualche guizzo creativo, dato da schiariture effetto face freaming e balayage leggeri, giusto per ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) L’autunno è arrivato e con lui leper l’AI/23. Questa stagione parola d’ordine sarà creatività conmedi decisi e geometrici ecorti dall’allure baby e leggermente infantile. Per ilunghi invece spazio all’eleganza, con lisciature effetto piombo, scriminatura centrale e onde alla “vecchia Hollywood”. Per quanto riguarda invece lecolore, il 2023 sarà l’anno deirossi, con sfumature che da calde e avvolgenti virano verso nuance più speziate. Spazio però anche ai castani, che per l’inverno diventano ricchi e intensi evocando sfumature di cacao e caffé, infine per i biondi spazio alla naturalezza con qualche guizzo creativo, dato da schiariture effetto face freaming e balayage leggeri, giusto per ...

ANSA_Lifestyle : Le tendenze di #ANSALifestyle in Podcast. Ascolta il nuovo #ANSAVoice dedicato a “Make up e capelli per l'inverno,… - infoitcultura : Capelli, le tendenze da conoscere per l’Autunno 2022 - MasterblogBo : Fonte: - zazoomblog : Capelli le tendenze da conoscere per l’Autunno 2022 - #Capelli #tendenze #conoscere - Valebi98 : RT @Cosmopolitan_IT: C'è una forma di incanto nel vedere sfilare chiome acconciate e coronate di lacca nei backstage: ve le raccontiamo, in… -