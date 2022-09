Tale e quale show 2022: Claudio Lauretta è Renzo Arbore (video e gallery) (Di venerdì 30 settembre 2022) La puntata del 30 settembre di Tale e quale show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’imitatore e comico Claudio Lauretta – l’anno scorso nel cast spesso come giudice aggiunto – nei panni Renzo Arbore, con il brano cult Il Clarinetto. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Che dire se non bravissimo? Oltre ad una vocalità quasi perfetta, anche la somiglianza fisica era notevole. Una partenza davvero col botto per Lauretta. D’altra parte da lui ci si potevano aspettare grandi cose! Potete vedere l’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 settembre 2022) La puntata del 30 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dell’imitatore e comico– l’anno scorso nel cast spesso come giudice aggiunto – nei panni, con il brano cult Il Clarinetto. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Che dire se non bravissimo? Oltre ad una vocalità quasi perfetta, anche la somiglianza fisica era notevole. Una partenza davvero col botto per. D’altra parte da lui ci si potevano aspettare grandi cose! Potete vedere l’esibizione di ...

maryscaa_ : su rai 1 imitazione di damiano a tale e quale show, spero non sia come quella dell’anno scorso lol - Filomen83869405 : RT @_itschiaram: Il post di PP su tale e quale ?? quanti ricordi, sembra passata una vita invece è solo 1 anno ma quante cose belle gli sono… - alessandra_TW1 : vivo per andrea dianetti a tale e quale #taleequaleshow - rosit4_ : Durante tale e quale feci questo video ?? - filocariello : RT @Viperissima_: Forse avvantaggiato perché imitatore, però è uguale ad Arbore, anche nell'aspetto, proprio tale e quale. #taleequaleshow -