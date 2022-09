Sofia Open, Sinner e Musetti volano in semifinale (Di venerdì 30 settembre 2022) Sofia – Il ventenne carrarese Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del ‘Sofia Open’, torneo Atp 250 sul veloce indoor dell’Armeec Arena della capitale bulgara, dotato di un montepremi di 534.555 euro, battendo per 7-6 6-1 il tedesco Jan-Lennard Struff, in un’ora e 15? di gioco. Domani, in semifinale, Musetti se la vedrà con il 26enne svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 del mondo, che ha eliminato il polacco Kamil Majchrzak. Anche Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali. Torneo di cui Sinner è il detentore del titolo. Oggi l’altoatesino ha battuto per 6-2 6-3 l’australiano Aleksandar Vukic in un incontro dei quarti di finale. (foto@-Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Il ventenne carrarese Lorenzosi è qualificato per le semifinali del ‘’, torneo Atp 250 sul veloce indoor dell’Armeec Arena della capitale bulgara, dotato di un montepremi di 534.555 euro, battendo per 7-6 6-1 il tedesco Jan-Lennard Struff, in un’ora e 15? di gioco. Domani, inse la vedrà con il 26enne svizzero Marc-Andrea Huesler, n.95 del mondo, che ha eliminato il polacco Kamil Majchrzak. Anche Janniksi è qualificato per le semifinali. Torneo di cuiè il detentore del titolo. Oggi l’altoatesino ha battuto per 6-2 6-3 l’australiano Aleksandar Vukic in un incontro dei quarti di finale. (foto@-Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...

