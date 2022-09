Scoperto con armi, munizioni e droga: scatta la sorveglianza speciale per un 47enne di Fondi (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ stato trovato in possesso di armi, munizioni e droga. L’uomo, un 47enne italiano di Fondi era già gravato da precedenti penali e di polizia. Adesso per lui scatta un ulteriore provvedimento. Il provvedimento del Tribunale Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni nei confronti di un cittadino di Fondi. Possesso illegale di armi e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse contro l’uomo. Il Tribunale di Roma ha concordato con il Questore di Latina Michele Spina di emanare la misura di prevenzione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ stato trovato in possesso di. L’uomo, unitaliano diera già gravato da precedenti penali e di polizia. Adesso per luiun ulteriore provvedimento. Il provvedimento del Tribunale Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione delladi P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni nei confronti di un cittadino di. Possesso illegale die traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse contro l’uomo. Il Tribunale di Roma ha concordato con il Questore di Latina Michele Spina di emanare la misura di prevenzione della ...

