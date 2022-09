Pd, Calenda: "Non ha più ragione di esistere" (Di venerdì 30 settembre 2022) "Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5 sottolineando: "Credo tornerà ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Penso che il Pd debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere". Così il leader di Azione, Carlo, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5 sottolineando: "Credo tornerà ...

CarloCalenda : Gli eletti della lista Azione-ItaliaViva-Calenda. Una quasi perfetta parità di genere, e ottima varietà di competen… - AlexBazzaro : (Redazione giornale italiano casuale) “Il PD ha perso, Draghi non torna, Calenda dice che ha vinto, ma alla fine i… - CarloCalenda : Il 25 settembre vota Azione-Italia Viva-Calenda per cambiare l'Italia, sul serio. Farlo è molto semplice, basta met… - herrsmithsonian : RT @ardigiorgio: Giorgio zinno,sindaco di San Giorgio a cremano. Uno studente gli chiede di chiudere le #scuole per mal tempo. Risposta. (N… - FItaliasulserio : RT @Azione_it: La campagna elettorale è finita, ora non possiamo permetterci di rinegoziare il PNRR. Andiamo avanti con le riforme, interve… -