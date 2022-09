Musetti-Huesler domani in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Sofia 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Lorenzo Musetti sfiderà Marc-Andrea Huesler nella semifinale dell’Atp 250 di Sofia 2022. L’azzurro per la seconda volta in stagione si ritrova al penultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Ma soprattutto è la prima occasione in un torneo indoor, a dimostrazione dei continui miglioramenti anche al di fuori della terra rossa. L’avversario domani sarà lo svizzero Huesler, che a ventisei anni sta vivendo la sua miglior annata della carriera. Best ranking al n°85, è alla seconda semifinale in poco più di un mese dopo quella ottenuta a Winston-Salem. Inoltre qui a Sofia sembra si stia trovando particolarmente bene, come dimostra la vittoria su Carreno-Busta e quella lottata su Majchrzak annullando due palle ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Lorenzosfiderà Marc-Andreanelladell’Atp 250 di. L’azzurro per la seconda volta in stagione si ritrova al penultimo atto di un torneo del circuito maggiore. Ma soprattutto è la prima occasione in un torneo indoor, a dimostrazione dei continui miglioramenti anche al di fuori della terra rossa. L’avversariosarà lo svizzero, che a ventisei anni sta vivendo la sua miglior annata della carriera. Best ranking al n°85, è alla secondain poco più di un mese dopo quella ottenuta a Winston-Salem. Inoltre qui asembra si stia trovando particolarmente bene, come dimostra la vittoria su Carreno-Busta e quella lottata su Majchrzak annullando due palle ...

grazianorossi : ??@Lorenzo1Musetti???? in semifinale al @sofiaopentennis! L'italiano ha battuto Jan-Lennard Struff???? 7-6(3) 6-1 e nel… - VinceMartucci : Musetti in crescita soprattutto tattico-fisica rimonta Struff a Sofia: va in semifinale contro Huesler. Condendola… - giovannipelazzo : Lorenzo #Musetti ???? stellare ?? L'azzurro schianta 7-6 (3) 6-1 Jan-Lennard Struff ???? e raggiunge Huesler ????in semif… - danielelozzi : Che dire un ottimo, ottimo #Musetti. Vola in semifinale all’#Atp250 di Sofia. Per lui in semi lo svizzero Hüsler - AlbertoRossi70 : Il 26enne svizzero Marc-Andrea Hüsler supera i quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia battendo in rimonta il coetan… -