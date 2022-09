Morti in corsia, confermato l’ergastolo per il medico anestesista Leonardo Cazzaniga (Di venerdì 30 settembre 2022) Fine pena mai per Leonardo Cazzaniga, l’ex vice primario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, accusato di aver somministrato farmaci letali a diversi pazienti tra il 2011 e il 2014. Ci sarà l’appello ter solo in relazione ad un’accusa di omicidio, mentre tutte le altre sono state confermate. Il medico anestesista, che si faceva chiamare ‘angelo della morte‘, era accusato della morte di 13 persone, tra il 2011 e il 2014. Lo scorso 8 luglio i giudici della V sezione penale della Cassazione, dopo una lunga camera di consiglio, avevano rigettato il ricorso dei difensori e avevano confermato la condanna dell’infermiera Laura Taroni – arrestata con Cazzaniga di cui era l’amante all’inizio del caso – a trent’anni per l’omicidio del marito, Massimo Guerra, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Fine pena mai per, l’ex vice primario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, in provincia di Varese, accusato di aver somministrato farmaci letali a diversi pazienti tra il 2011 e il 2014. Ci sarà l’appello ter solo in relazione ad un’accusa di omicidio, mentre tutte le altre sono state confermate. Il, che si faceva chiamare ‘angelo della morte‘, era accusato della morte di 13 persone, tra il 2011 e il 2014. Lo scorso 8 luglio i giudici della V sezione penale della Cassazione, dopo una lunga camera di consiglio, avevano rigettato il ricorso dei difensori e avevanola condanna dell’infermiera Laura Taroni – arrestata condi cui era l’amante all’inizio del caso – a trent’anni per l’omicidio del marito, Massimo Guerra, e ...

